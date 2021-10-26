"الله.. الرسول.. القائد العام أردوغان".. صحيفة تركية تتحدث عن جدل أثاره هتاف أمام نجل الرئيس

ذكرت صحيفة "زمان" التركية المعارضة أن هتافا يقول: "الله، الرسول، القائد العام أردوغان" أثار الجدل داخل تركيا.

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وأوضحت الصحيفة أن هذا الهتاف ردده أعضاء وقف "توجفا" أثناء حضور بلال نجل أردوغان اجتماعا للوقف نظم تحت شعار "شباب المستقبل".

وأفيد بهذا الشأن بأن مقطع فيديو يوثق الهتاف تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداوله بكثرة مستخدمون على تويتر معبرين عن استيائهم.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة أيضا إلى أن الهتاف تضمن عبارات أخرى مثل: "نحن جنود توجفا، نحن كوماندوز تركيا، نحن ننتمي لوقف توجفا".

وكان الصحفي التركي، متين جيهان، قد نشر مقطع الفيديو على تويتر، وعلق قائلا: "اجتماع توجفا بدأ اليوم بأنا توجافلي، أنا في كل مكان، في الجو، على الأرض، على البحر، على الجزر".

ونسب إلى جيهان إفادته في تغريدته بأنه تم التكبير وترديد شعار "الله، القرآن، الرسول، القائد العام أردوغان"، وذلك أثناء وجود بلال أردوغان على المنصة.

المصدر: زمان