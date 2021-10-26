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وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

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وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق
Reuters POOL
العلم الكوري الجنوبي
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أفادت وكالة "يونهاب"، اليوم الثلاثاء، بوفاة الرئيس الكوري الجنوبي الأسبق، روه تيه-وو، عن عمر ناهز الـ88 عاما.

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وبحسب الوكالة، فإن روه تيه-وو كان قد تولى الرئاسة في كوريا الجنوبية من الفترة الممتدة بين عام 1988، و1993، وهو محارب قديم حاصل على أوسمة، ولعب دورا محوريا، لكنه أثار الجدل في الانتقال إلى انتخابات ديمقراطية من حكم زعماء سلطويين.
وقال مسؤول بمستشفى جامعة سيئول الوطنية إن روه توفي اليوم دون أن يذكر سبب الوفاة.

وفاة رئيس كوريا الجنوبية الأسبق

في حين يحكم كوريا الجنوبية اليوم، الرئيس مون جيه إن.

المصدر: "يونهاب" + "رويترز"

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