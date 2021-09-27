رئيس كوريا الجنوبية لرئيس حكومته: لم يحن الوقت للتفكير في حظر تناول لحوم الكلاب؟
Reuters
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لفت الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن يوم الاثنين إلى ضرورة أن تفكر الحكومة في فرض حظر رسمي على استهلاك لحوم الكلاب في البلاد.
وأفادت بارك كيونغ مي، المتحدثة باسم المكتب الرئاسي، بأن الرئيس مون قال لرئيس الوزراء كيم بو غيوم خلال اجتماعهما الأسبوعي: "ألم يحن الوقت للتفكير بحكمة في حظر تناول لحوم الكلاب؟".
وأشارت المتحدثة الرئاسية في كوريا الجنوبية إلى أن رئيس البلاد أدلى بهذا صرح أثناء اطلاعه من قبل رئيس الوزراء على خطة الحكومة لتحسين نظام رعاية الحيوانات الأليفة المهجورة، إلا أنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل في بيانها الصحفي حول تصريحات مون.
المصدر: يونهاب
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