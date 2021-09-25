كوريا الجنوبية تسجل لأول مرة أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة بكورونا

تجاوزت الحصيلة اليومية لإصابات فيروس كورونا في كوريا الجنوبية حاجز الـ3 آلاف إصابة، لأول مرة منذ اندلاع الجائحة.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم السبت عن تسجيل 3273 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي الإصابات إلى 298402 إصابة.

كما سجلت البلاد 7 حالات وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 2441 وفاة.

وهذه المرة الأولى التي تتجاوز فيها الحصيلة اليومية للإصابات حاجز الـ3 آلاف حالة منذ تأكيد أول إصابة بكورونا في البلاد في 20 يناير من العام الماضي.

وارتفع عدد المرضى الذين يعانون من حالة صحية خطيرة بواقع 30 مريضا عن اليوم السابق إلى 339 مريضا.

وحتى يوم الجمعة، تلقى 73.5% من سكان البلاد جرعاتهم الأولى من لقاحات كوفيد-19 منذ إطلاق برنامج التطعيم أواخر فبراير.

المصدر: "يونهاب"