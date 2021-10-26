إصابة رجل بإطلاق للنار في مترو الأنفاق بنيويورك
Reuters JEENAH MOON
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أعلنت قيادة شرطة نيويورك أن رجلا أطلق النار من مسدس على أحد ركاب مترو أنفاق المدينة وأصابه بجروح، في عربة أحد خطوط مترو الأنفاق المركزية.
وأشار بيان صدر عن شرطة المدينة إلى أن "الحادث وقع على الخط (أن)، عندما كان قطار مترو الأنفاق يقترب من إحدى محطات التبادل المركزية في مانهاتن -14 ستريت - يونيون سكوير".
وأضاف: "طالب أحد الركاب آخر بإعادة هاتفه، وبعد ذلك أطلق عليه النار في منطقة الساق".
وتابع: "وقع الحادث خلال ساعة الذروة، عندما كانت عربة المترو مكتظة، وباستثناء الضحية لم يصب أحد بأذى".
المصدر: "تاس"
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