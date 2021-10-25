الولايات المتحدة.. قتيلان و4 مصابين بإطلاق للنار في مركز للتسوق بولاية أيداهو (صور + فيديو)

أعلنت الشرطة الأمريكية في بويز تاون بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، أن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون بإطلاق للنار في مركز تجاري.

وأضافت الشرطة في بيان مساء الاثنين أن من بين المصابين ضابط شرطة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن شخصا واحدا محتجز.

ودعت قوات الأمن لتجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة بولاية أيداهو ويعد أكبر مركز للتسوق هناك.

Shooting at Boise, Idaho mall; multiple injuries reported https://t.co/mIEwo4iALOpic.twitter.com/kskTB0s8F0 — New York Post (@nypost) October 25, 2021

⚠️🇺🇸#URGENT: Active shooter reported at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho#Boise l #ID

Police are confirming multiple people have been injured inside the mall. Footage from the scene shows shoppers running from exit doors.

More information as soon as it becomes available! pic.twitter.com/gx7Aj9kLFE — Intel Point ALERT (@IntelPointAlert) October 25, 2021

Breaking: Multiple injuries following reports of shots fired at Boise Towne Square Mall in Boise, Idaho. One person is in custody. pic.twitter.com/5baStQFkKr — PM Breaking News (@PMBreakingNews) October 25, 2021

المصدر: وسائل إعلام أمريكية