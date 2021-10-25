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الولايات المتحدة.. قتيلان و4 مصابين بإطلاق للنار في مركز للتسوق بولاية أيداهو (صور + فيديو)

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الولايات المتحدة.. قتيلان و4 مصابين بإطلاق للنار في مركز للتسوق بولاية أيداهو (صور + فيديو)
Reuters
عناصر من الشرطة الأمريكية - أرشيف -
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أعلنت الشرطة الأمريكية في بويز تاون بولاية أيداهو بالمنطقة الشمالية الغربية من الولايات المتحدة، أن شخصين قتلا وأصيب 4 آخرون بإطلاق للنار في مركز تجاري.

وأضافت الشرطة في بيان مساء الاثنين أن من بين المصابين ضابط شرطة.

وحسب وسائل إعلام أمريكية فإن شخصا واحدا محتجز.

ودعت قوات الأمن لتجنب المنطقة، مؤكدة أنه ليس لديها معلومات تشير إلى تهديدات إضافية.

ويقع مركز التسوق Boise Towne Square في أكبر مدينة بولاية أيداهو ويعد أكبر مركز للتسوق هناك.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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