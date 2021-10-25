جورجيا.. حزب ساكاشفيلي يدعو المجتمع الدولي لإنقاذ حياته

طالب حزب "الحركة الوطنية الموحدة" الجورجي المعارض المنظمات الدولية لحقوق الإنسان باتخاذ كافة الإجراءات، لضمان سلامة وحياة الرئيس الجوروجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي.

وجاء في بيان الحزب الذي لا يزال مؤسسه وزعيمه ساكاشفيلي، أن "الرئيس السابق مضرب عن الطعام لمدة 25 يوما في السجن في روستافي وحالته الصحية تتطلب دخوله المستشفى على الفور".

وأضاف: "على الرغم من حالته الصحية الخطيرة للغاية، تعتزم السلطات إدخال ساكاشفيلي إلى مستشفى السجن، حيث لا تتوفر الرعاية الطبية الطارئة، وهو ما سيوازي قتله".

ودعا حزب المعارضة المجتمع الدولي للضغط على السلطات الجورجية "لإنقاذ حياة الرئيس الثالث لجورجيا".

واعتقلت السلطات الأمنية ساكاشفيلي لدى وصوله سرا إلى البلاد في 29 سبتمبر الماضي، وأعلن من جهته الإضراب عن الطعام في اليوم ذاته.

ويعتبر ساكاشفيلي عملية اعتقاله "غير قانونية"، ويؤكد أن الاتهامات المنسوبة إليه "مفبركة".

المصدر: "إنترفاكس"