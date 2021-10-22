صديقته: سآكاشفيلي في خطر

أكدت نائبة البرلمان الأوكراني يليزافيتا ياسكو التي تربطها علاقة حب بالرئيس السابق لجورجيا ميخائيل سآكاشفيلي، أن "حالته تقترب من الحرجة".

وكتبت على "فيسبوك": "هذه رحلتي الرابعة إلى ميخائيل سآكاشفيلي، وهو سجين في جورجيا. اليوم تحدثنا كثيرا حوالي 5 ساعات.. اليوم هو الـ22 من إضرابه عن الطعام. ميخائيل، كما كان من قبل، مصمم على القتال حتى النهاية. لقد طلبت منه مرارا وقف الإضراب عن الطعام ولكن قراره لا يتزعزع. الحالة الصحية له تتدهور وهذا واضح جدا. أنا سعيدة لأنه متماسك، لكنني في الوقت ذاته حزينة لأنني أفهم أنه في خطر، وحالته تقترب بالفعل من الحرجة".

وأعتقل سآكاشفيلي في جورجيا مطلع أكتوبر الجاري، حيث أدين في عدة قضايا جنائية لم تنته بعد، وأعلن يوم اعتقاله الإضراب عن الطعام رافضا الاتهامات المنسوبة إليه ومعتبرا نفسه "سجينا سياسيا".

وأدين سآكاشفيلي غيابيا في جورجيا بقتل المصرفي ساندرو جيرغفلياني وضرب النائب فاليري جيلاشفيلي، حيث حكم عليه في الحالة الأولى بالسجن 3 سنوات، وفي الثانية بـ6 سنوات، بالإضافة إلى ذلك، فهو متورط في قضايا تفريق تجمع للمعارضة عام 2007، ومذبحة شركة (Imedi TV) واختلاس أموال من ميزانية الدولة، وهي قضايا لا تزال المحاكم الجورجية تنظر فيها.

من جانبه، أشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى أنه "شخصيا وسلطات البلاد سيسعى لعودة سآكاشفيلي كونه يحمل الجنسية الأوكرانية.

وأكد المدعي العام الجورجي جارجي تسيكلوري أن "قضية تسليم سآكاشفيلي لأوكرانيا لم يتم النظر فيها".

المصدر: "نوفوستي"