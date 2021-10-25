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"فيسبوك" و"إنستغرام" يقطعان بثا مباشرا للرئيس البرازيلي

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Reuters ADRIANO MACHADO
الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
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أوقف موقع "فيسبوك" وتطبيق "إنستغرام" على منصتيهما بثا حيا للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، شكك فيه بجدوى اللقاحات المضادة لكورونا.

وقال بولسونارو في بثه الحي إن "الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة المتحدة يصابون بمرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) بسرعة أكثر من المتوقع".

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وأكد المكتب الصحفي لشركة "فيسبوك" في بيان له أنه "تم حذف المحتوى ليلة الأحد لأنه ينتهك سياسة "فيسبوك" المتعلقة باللقاحات المضادة لكورونا".

وأضاف: "سياستنا لا تسمح بمزاعم أن اللقاحات الواقية من كورونا تقتل الناس أو تضرهم بشكل خطير".

وخلال مقابلة إذاعية الاثنين دهش بولسونارو بالانتقادات الموجهة له بأنه ينشر أخبارا زائفة بشأن إصابة متلقي لقاح فايزر بمرض الإيدز، وقال إنه "قرأ مقالا إخباريا حول هذه المسألة نشر في أكتوبر الماضي في البرازيل".

المصدر: "أسوشيتد برس"

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