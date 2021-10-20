لجنة بمجلس الشيوخ البرازيلي توصي بتوجيه 10 تهم ضد بولسونارو بسبب أخطاء التعامل مع كورونا
Reuters
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أوصت لجنة في مجلس الشيوخ البرازيلي، بتوجيه 10 تهم على الأقل إلى الرئيس جايير بولسونارو، من بينها ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بسبب تعامله مع وباء كوفيد -19.
وبعد ستة أشهر من جلسات الاستماع وتصريحات الشهود، طلبت لجنة التحقيق توجيه اتهامات ضد حوالي 60 شخصا، بما في ذلك خمسة وزراء أو وزراء سابقين، وثلاثة من أبناء بولسونارو، هم السيناتور فلافيو، والنائب الاتحادي إدواردو، وعضو مجلس المدينة كارلوس،
يذكر أن عدد الوفيات نتيجة كورونا في البرازيل تجاوز الـ600 ألف، وهو ثاني أعلى رقم في العالم بعد الولايات المتحدة.
المصدر: "أ ف ب"
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