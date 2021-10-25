أردوغان يرحب ببيان السفارات نيتها احترام القوانين التركية

أكدت وسائل إعلام تركية، الاثنين، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رحب بتصريح عدد من السفارات لدى أنقرة حول نواياها احترام قوانين وقرارات القيادة التركية.

وأشارت وكالة "الأناضول"، نقلا عن مصادر في ديوان الرئاسية قوله، أن "الرئيس أردوغان رد بإيجابية على تصريحات السفارة الأمريكية والبعثات الدبلوماسية الأخرى".

وجاء رد فعل السفارات بعد أن أمر أردوغان بإعلان سفراء 10 دول كأشخاص غير مرغوب فيهم بسبب انتقادات عدة دول على محاكمة الناشط التركي عثمان كافالا بمبادرة من أنقرة.

وأعلنت البعثات الدبلوماسية والقنوات الأمريكية في تركيا عزمها على احترام قوانين وأنظمة الدولة المضيفة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وأشارت السفارات إلى أنها "ما زالت ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وكلف أردوغان وزارة الخارجية التركية الجمعة الماضي، بإعلان سفراء 10 دول الذين أدلوا بهذا البيان بأنهم "غير مرغوب فيهم".

واعتقل كافالا، الذي اتهمته السلطات التركية بالتورط في محاولة الانقلاب، في أكتوبر عام 2017 في مطار اسطنبول وأعيد اعتقاله في نوفمبر من العام ذاته بعد الإفراج عنه.

المصدر: "تاس" + "الأناضول"