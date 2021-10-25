عدة سفارات غربية في تركيا تقول إنها ملتزمة بالمعاهدة الدبلوماسية

قالت عدة سفارات غربية في تركيا إنها ملتزمة بالاتفاقية الدبلوماسية التي تقضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة، وذلك بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان لطرد 10 سفراء.

وقالت السفارة الأمريكية في تركيا عبر "تويتر" "الولايات المتحدة تشير إلى أنها ملتزمة بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

ونشرت كل من كندا وهولندا ونيوزيلندا رسائل مشابهة في حين أعادت النرويج وفنلندا نشر الرسالة الأمريكية.

وطالب سفراء عشر دول، من بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، الأسبوع الماضي بإطلاق سراح رجل الأعمال عثمان كافالا وتسوية قضيته سريعا.

من جانبه، ندد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالبيان المشترك للدول العشر وأعلن السبت أنه أمر باعتبار مبعوثي هذه الدول أشخاصا غير مرحب بهم في بلاده تمهيدا لإخراجهم منها.

وكان كفالا، 64 عاما، قد حصل على البراءة في شهر فبراير من تهم مرتبطة باحتجاجات واسعة مضادة للحكومة في عام 2013 غير أن الحكم ألغي وأضيفت التهمة إلى تهم أخرى مرتبطة بانقلاب في عام 2016. ويواجه كفالا حكما بالسجن مدى الحياة في حال تمت إدانته.

المصدر: "رويترز" + AP