رئيسة وزراء فنلندا تأسف لقرار أردوغان طرد السفراء الـ10
عبرت رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين عن أسفها لقرار تركيا إعلان 10 سفراء أجانب بمن فيهم الفنلدي أشخاصا غير مرغوب فيهم، بعد مطالبتهم بالإفراج عن معارض موقوف.
وقالت مارين لقناة "واي إي" التلفزيونية إن "هذا رد فعل حاد" من جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأضافت: "هذا وضع يدعو للأسف. من المهم أن يتم احترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والامتثال لها، وبالتالي طالبنا بالإفراج عن الناشط الحقوقي".
وقالت إن فنلندا تواصلت مع مسؤولين أتراك، وبانتظار مزيد من التفسير من أنقرة قبل استخلاص أي استنتاجات.
وتمت تبرئة كافالا العام الماضي من تهم مرتبطة بالاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013، لكن الحكم ألغي ووجهت له اتهامات متصلة بانقلاب صيف 2016 الفاشل.
المصدر: أ ب
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