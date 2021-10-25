وزير الصحة الإسرائيلي يعارض بناء 1300 وحدة استيطانية جديدة

قال وزير الصحة الإسرائيلي إنه يعارض موافقة الحكومة على بناء أكثر من 1300 وحدة سكنية استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ما يسلط الضوء على الخلافات بين أعضاء الائتلاف الحاكم.

وقال وزير الصحة نيتسان هورويتز، زعيم حزب "ميرتس" الحمائمي، في مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية العامة إن حزبه "لن يوافق صراحة على هذه الإجراءات التي من شأنها الإضرار بفرص التوصل إلى حل مع الفلسطينيين".

وأضاف "أفهم من هذه الخطوة أن هذه الحكومة، في ظل الوضع الحالي، لن توقع على معاهدة سلام مع الفلسطينيين في الوقت الحالي. لكن مع ذلك، يجب أن نتجنب الأعمال التي تؤدي إلى تفاقم الوضع"، معربا عن ثقته من أن "الائتلاف سيبقى موحدا، وسيمرر الموازنة الوطنية قبل الموعد النهائي في 14 نوفمبر المقبل على الرغم من الخلافات".

هذا وأعلنت الحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأحد عن مناقصات لبناء 1355 وحدة سكنية في الضفة الغربية، في أول إعلان من نوعه لتوسيع نطاق المستوطنات في المنطقة خلال إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقال وزير الإسكان والتعمير الإسرائيلي زئيف إلكين في بيان أمس: "بعد فترة طويلة من تجميد البناء في يهودا والسامرة، أشيد بتسويق أكثر من ألف وحدة سكنية"، في إشارة إلى الضفة الغربية.

المصدر: AP