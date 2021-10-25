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استدعاء رئيس حزب "القوات اللبنانية" إلى وزارة الدفاع الأربعاء المقبل للاستماع إلى إفادته

أخبار العالم

استدعاء رئيس حزب
Reuters
رئيس حزب "القوات اللبنانية"، سمير جعجع
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استدعت مخابرات الجيش، اليوم، رئيس حزب "القوات اللبنانية" إلى وزارة الدفاع الأربعاء المقبل للاستماع إلى إفادته بما خص أحداث العنف التي وقعت في الطيونة.

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وكان جعجع قد علق في تصريح سابق على طلب الاستماع إلى إفادته قائلا: "تكرم عين مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، بشرط أن يستمع إلى إفادة نصرالله قبلي لأنه لم تسجل أي مخالفة أو انتهاك لـ"القوات" منذ انتهاء الحرب الأهلية".

يذكر أنه قتل 7 أشخاص على الأقل خلال اضطرابات مسلحة في منطقة الطيونة شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت يوم الخميس الماضي، وصفتها السلطات بأنها هجوم على متظاهرين كانوا متجهين للمشاركة في احتجاج دعا له "حزب الله" وحركة "أمل" للمطالبة بعزل قاضي التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.

وكانت قيادتا "حزب الله" و"حركة أمل" قد قالتا إن "مجموعات من حزب "القوات اللبنانية" انتشرت على أسطح البنايات ومارست القنص المباشر للقتل المتعمد"، أثناء احتجاج الخميس الماضي.

المصدر: RT. 

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