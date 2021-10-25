 
مباشر
عاجل
الخام الأمريكي يبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014

إسرائيل تفتح الحدود أمام مزارعي لبنان لقطف محصول الزيتون

أخبار العالم

إسرائيل تفتح الحدود أمام مزارعي لبنان لقطف محصول الزيتون
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rl1k

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، فتح الحدود أمام المزارعين اللبنانيين لقطف محصول العام من شجر الزيتون.

إقرأ المزيد
لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بخرق حدوده
لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بخرق حدوده "جوا وبحرا"

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في تغريدة له على موقع "تويتر" إنه "نظرا للوضع الاقتصادي المتردي الذي يعاني منه لبنان وكبادرة حسن نية لمساعدة اللبنانيين قرر جيش الدفاع فتح الحدود أمام مزارعي ميس الجبل عيترون وبليدة واجتياز الخط الأزرق في حد معين لقطف محصول العام من شجر الزيتون داخل السيادة الإسرائيلية".

وأوضح أن "إبلاغ الجانب اللبناني تم عبر اليونيفل".

المصدر: RT. 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا