لبنان يتهم الجيش الإسرائيلي بخرق حدوده "جوا وبحرا"
أعلن الجيش اللبناني أن "طائرتين حربيتين إسرائيليتين خرقتا الحدود اللبنانية جوا، فيما خرق زورقان حربيان إسرائيليان المياه الإقليمية".
وقال الجيش اللبناني في بيان له، إنه "بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 14:05، خرقت طائرتان حربيتان تابعتان للعدو الإسرائيلي، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب مدينة شكا باتجاه الجنوب وصولا إلى بلدة الناقورة، ثم غادرتا الأجواء عند الساعة 14:30 من فوق البحر غرب البلدة المذكورة".
وأضاف أنه "متابعة موضوع الخرق تجري بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".
وفي بيان آخر، قال الجيش إنه "بتاريخ 3 /10 /2021 الساعة 9:14، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 11 دقيقة ولمسافة حوالي 185 مترا".
وتابع أنه: "بتاريخ 2 /10 /2021 الساعة 19:05، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمدة 5 دقائق ولمسافة حوالي 166 مترا".
المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"
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