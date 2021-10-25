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أمير قطر يشارك في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" في الرياض

أخبار العالم

أمير قطر يشارك في قمة
مصدر الصورة: الديوان الأميري
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يشارك أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، في قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، وذلك بدعوة من ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان.

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هذا وستعقد القمة في وقت لاحق اليوم بمدينة الرياض، بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات.

يذكر أن قمة "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، واحدة من المبادرات التي تتبناها المملكة، وتجمع فيها قادة دوليين وإقليميين بارزين للتوصل إلى توافق حول الإجراءات الكفيلة بتلبية الالتزامات البيئية المشتركة.

المصدر: الديوان الأميري.

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