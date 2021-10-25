الهند تسجل إصابة جديدة بفيروس زيكا

أفادت وكالة أنباء "برس ترست" الهندية باكتشاف إصابة جديدة بفيروس زيكا في ولاية أوتار براديش شمالي البلاد يوم الأحد.

وذكرت الوكالة أن المريض ضابط في سلاح الجو الهندي بمنطقة كانبور في ولاية أوتار براديش.

وبعد بدء ظهور أعراض غامضة على المريض، تم الحصول على عينات دمه وإرسالها إلى المعهد الوطني للفيروسات في مدينة بوني الجنوبية الغربية.

وبعد الكشف عن الحالة، تم إرسال عينات لأكثر من 20 شخصا كانوا على اتصال بالمريض إلى المعهد الوطني للفيروسات لفحصها.

وللهند تاريخ في تفشي فيروس زيكا في الماضي، لاسيما في ولاية كيرالا الجنوبية.

المصدر: وكالات