المكسيك تسجل 87 وفاة و1666 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة بالمكسيك يوم الأحد 87 وفاة بفيروس كورونا و1666 إصابة جديدة.

ويرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 286346، وإجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و783327.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث الوفيات.

المصدر: "رويترز"