هزة أرضية بقوة 5 درجات تضرب إثيوبيا
Reuters
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ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريشتر ضرب إثيوبيا يوم الأحد.
ونقلت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء عن المركز اليوم، أن مركز الهزة كان على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض عند التقاء خط عرض 10.22 درجة شمالا وخط طول 41.32 درجة شرقا.
وأشارت "بلومبيرغ" إلى أنه لم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=1052613#map
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=1052613#map
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=1052613#map
https://www.emsc-csem.org/Earthquake/earthquake.php?id=1052613#map
المصدر: وكالات
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