علي شمخاني "ينصح" إسرائيل ويتحدث عن "رد قاس"

اعتبر الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، أنه "يجب على إسرائيل أن تنهمك بتأمين الأموال لإعادة إعمار الخسائر التي ستتعرض لها إثر رد إيران المدمر عليها".

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال علي شمخاني: "بدلا من تخصيص ميزانية بقيمة 1.5 مليار دولار للشرور ضد إيران، يجب على النظام الصهيوني التركيز على توفير عشرات الآلاف من المليارات من الدولارات في الميزانية لإصلاح الأضرار الناجمة عن رد إيران القاسي".

رژیم صهیونیستی به جای اختصاص بودجه ۱.۵ میلیارد دلاری برای شرارت علیه #ایران به فکر تامین ده‌ها هزار میلیارد دلار بودجه برای بازسازی خسارت‌های ناشی از پاسخ کوبنده ایران باشد. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) October 24, 2021

المصدر: RT