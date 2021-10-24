المكسيك.. حصيلة ضحايا كورونا تخترق حاجز الـ286 ألفا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية يوم السبت تسجيل 306 وفيات جديدة بفيروس كورونا، لتتخطى حصيلة ضحايا الفيروس منذ اندلاع الجائحة في البلاد حاجز الـ286 ألفا.

وأعلنت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بحصيلة السبت في البلاد بلغ 286259 حالة.

وأشار ممثلو قطاع الصحة مرارا إلى أن الأعداد الحقيقية للإصابات والوفيات في البلاد قد تكون أعلى بكثير من الحصيلة الرسمية، وهناك إحصائيات غير حكومية تفيد بأن عدد ضحايا الجائحة في البلاد أعلى بنسبة 60%.

وتعتبر المكسيك الدولة الـ15 عالميا من حيث الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، والـ4 من حيث الوفيات.

المصدر: رويترز