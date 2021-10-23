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دبلوماسيان روسيان يغادران كوسوفو

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دبلوماسيان روسيان يغادران كوسوفو
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو - أرشيف
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غادر موظفان من ملحقية بريشتينا التابعة للسفارة الروسية في صربيا أراضي كوسوفو، بعد أن أعلنتهما بريشتينا شخصين "غير مرغوب فيهما".

وكتبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا على صفحتها في "تيليغرام": "بمجرد أن غادر موظفا ملحقيتنا في بريشتينا، تم ضخ معلومات مضللة كان الغرض منها التشكيك في التزام روسيا بأمن الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".

وأكدت زاخاروفا في وقت سابق أن "هذه الخطوة من جانب بريشتينا استفزاز متعمد وخدمة للمشروع الغربي الرامي لخلق بيئة تتبع سياسة عدوانية".

وأضافت: "أخيرا وليس آخرا، هذه السياسة موجهة ضد روسيا".

وأعلنت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أمس الجمعة "اثنين من الدبلوماسيين الروس شخصين غير مرغوب فيهما".

المصدر: RT

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