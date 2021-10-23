البرلمان الأوروبي يتهم أنقرة بالاستبداد إثر إعلانها سفراء 10 دول "غير مرغوب فيهم"

انتقد رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي قرار تركيا اعتبار سفراء 10 دول بينها فرنسا والولايات المتحدة "غير مرغوب فيهم"، على خلفية دعوتهم لإطلاق سراح المعارض التركي عثمان كافالا.

وكتب على "تويتر": "يعتبر طرد سفراء 10 دول مؤشرا على التوجه الاستبدادي للحكومة التركية".

وأضاف: "لن نخاف. الحرية لعثمان كافالا".

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.



Freedom for Osman Kavala. — David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021



وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في وقت سابق أنه وجه وزارة الخارجية بإعلان سفراء 10 دول بينها فرنسا والولايات المتحدة "أشخاصا غير مرغوب فيهم" على خلفية دعواتهم للإفراج عن كافالا.

من جهتها، دعت "الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا والنرويج والسويد وفنلندا، في بيان مشترك الاثنين الماضي إلى الإفراج عن كافالا"، معتبرة أن "استمرار احتجازه يثير الشكوك حول الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا".

وتتهم السلطات التركية عثمان كافالا، المعارض، بـ"السعي إلى زعزعة استقرار تركيا"، حيث سيمثل مجددا أمام المحكمة في 26 نوفمبر المقبل.

واستهدف كافالا خصوصا لأنه دعم في 2013 التظاهرات المناهضة للحكومة التي عرفت آنذاك باسم حركة "جيزي"، والتي استهدفت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حين كان رئيسا للوزراء، ثم اتهم بأنه حاول "الإطاحة بالحكومة" خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016.

وترفض الحكومة التركية الدعوات المتكررة من جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الإفراج عن كافالا وتقول إنها "لا تقبل أي تدخل في شؤون القضاء".

المصدر: "سبوتنيك" + "الأناضول"