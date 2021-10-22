شرطة صرب البوسنة تجري تدريبات على "مكافحة الإرهاب"

أجرت شرطة صرب البوسنة تدريبات على "مكافحة الإرهاب" خارج العاصمة سراييفو مباشرة، في خطوة اعتبرها كثيرون "استفزازا جديدا" من القيادة الانفصالية في البلاد.

وأجريت التدريبات في منتجع التزلج في جبال ياهورينا وهي المنطقة التي قصف منها جيش صرب البوسنة سراييفو طوال حرب البوسنة التي دارت رحاها بين عامي 1991-1995، وسقط خلالها الآلاف بين قتيل وجريح.

وندد قادة البوسنة وكروات البوسنة بالتدريبات الصربية باعتبارها "استفزازا واضحا"، بينما قال مسؤولو صرب، إنها "كانت مقررة منذ فترة طويلة وليس لها علاقة بالأزمة السياسية مع البوسنة".

وانتهت الحرب الأهلية البوسنية التي أثارت النزاع بين البوشناق ومعظمهم من المسلمين من جهة، والصرب والكروات، باتفاق سلام برعاية الولايات المتحدة عام 1995، أسفر عن إقامة منطقتين هما جمهورية صربسكا والاتحاد البوسني - الكرواتي.

من جهته، صعد عضو الرئاسة عن صرب البوسنة ميلوراد دوديك مؤخرا من حملته، متعهدا بأن برلمان صرب البوسنة سوف يعلن بنهاية نوفمبر المقبل إنشاء جيشه وسلطته القضائية الخاصة.

وفرضت الولايات المتحدة حظرا على السفر ضد دوديك وحذرت في وقت سابق هذا الأسبوع، من فرض عقوبات على حلفائه في حال "استمر في تحركاته الانفصالية".

المصدر: "أ ب"