الشرطة الأمريكية تطوّق موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في نيويورك
Reuters Mike Segar
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طوّقت الشرطة الأمريكية مساء اليوم الجمعة موقعا أمام مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، إثر تلقيها بلاغا عن طرد مشبوه عثر عليه هناك.
وفرضت الشرطة طوقا أمنيا حول جانب من الطريق أمام مبنى المنظمة العالمية حيث أوقفت حركة المرور بين الشارعين الـ45 والـ46.
وأكد عنصر في الشرطة لوسائل إعلام أنه "تم وقف حركة السير بسبب حالة طوارئ" دون ذكر مزيد من التفاصيل.
وأفاد صحفيون من الموقع برصد علبة يرجح أنها كانت تحتوي على أزهار، ما يمكن أن يكون سببا للحادث.
المصدر: وكالات
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