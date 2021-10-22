التحالف العربي يعلن مقتل 92 حوثيا في مأرب

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية، اليوم، أنه قتل ما لا يقل عن 92 عنصرا من الحوثيين في ضربات جوية على منطقتين قرب مدينة مأرب في اليمن.

وأفاد التحالف، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن القتلى هم الأحدث من بين مئات القتلى الذين تم الإبلاغ عن مقتلهم في القتال الأخير حول مأرب ، وتأتي خلال الأسبوع الثاني من القصف المكثف.

وقال إن "العمليات استهدفت 16 آلية عسكرية وقتلت أكثر من 92 عنصرا إرهابيا" خلال الـ 24 ساعة الماضية في مديريتي الجوبة والكسارة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

المصدر: "أ ف ب".