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بيسكوف: استراتيجية الناتو لـ"ردع" روسيا دليل على صحة قرارنا وقف الحوار معه

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بيسكوف: استراتيجية الناتو لـ
Sputnik
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اعتبر الناطق الصحفي باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن استراتيجية الناتو لاحتواء روسيا تمثل تأكيدا لصواب قرار موسكو إنهاء الحوار الرسمي مع الحلف.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة: "هذا يؤكد بشكل واضح صحة القرارات التي اتخذت روسيا قبل أيام قليلة بشأن إنهاء الحوار الرسمي. الحوار في مثل هذه الظروف غير ضروري ببساطة، واستراتيجية الناتو برهان على ذلك".

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وشدد المتحدث باسم الكرملين على أن موسكو لم تكن لديها أي أوهام بشأن جوهر حلف الناتو، مضيفا أن هذا الجوهر وجد الآن تأكيدا جديدا. وقال: "الحلف لم يتم إنشاؤه من أجل السلام، لقد تم إنشاؤه من أجل المواجهة.. لقد تم تصميمه لهذا الغرض".

وأكد بيسكوف أن روسيا تتخذ باستمرار إجراءات لحماية مصالحها، مضيفا أن "هذه العملية ستتواصل".

وفي وقت سابق هذا الشهر أعلن الناتو عن سحب اعتماد 8 دبلوماسيين من البعثة الروسية لدى الحلف وتقليص إجمالي الاعتمادات إلى 10 بعدما كانت 20، ما دفع روسيا إلى الرد بتعليق عمل بعثتها لدى الناتو اعتبارا من 1 نوفمبر وإنهاء عمل بعثة الاتصال والمكتب الإعلامي التابعين للناتو في موسكو.

المصدر: "تاس"

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