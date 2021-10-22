حادث قتل "سينمائي" غامض.. ولدت محاطة بالغزلان والغواصات النووية وقتلت برصاص خلبي

تحولت عملية تصوير شريط سينمائي من أفلام الغرب الأمريكي في ولاية نيومكسيكو إلى مأساة بعد مقتل مديرة التصوير بالرصاص وإصابة المخرج بجروح خطيرة.

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ويبدو أن قضية كبيرة على الأبواب إذ تبين أن المسدس الذي استخدمه الممثل الأمريكي أليك بالدوين لم يكن محشوا برصاص خلبي، وانتهى الأمر بمقتل مديرة التصوير غالينا هاتشينز البالغة من العمر 42 عاما، وبإصابة المخرج جويل سوزا بجروح خطيرة.

AFP

وذكرت وسائل إعلام محلية أن هاتشينز توفيت في المستشفى وجرى تعليق التصوير، فيما لم يتم حتى الآن توجيه اتهامات ضد بالدوين.

يشار إلى أن المصورة السينمائية غاليانا هاتشينز التي قتلت بطريق الخطأ بالرصاص الذي أطلقه الممثل أليك بالدوين، ولدت وترعرعت في الاتحاد السوفيتي.

ويفيد الموقع الشخصي لمديرة التصوير غاليانا هاتشينز بأن اصلها يعود إلى "أوكرانيا وأنها نشأت في قاعدة عسكرية سوفيتية في الدائرة القطبية الشمالية، محاطة بالأيائل وبالغواصات النووية".

وتذكر سيرتها الذاتية أنها تخرجت من قسم الصحافة الدولية في جامعة كييف، وتعاونت فيما بعد مع صانعي الأفلام الوثائقية البريطانيين كصحفية استقصائية.

المصدر: RT