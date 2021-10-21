الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا دليل على تخصيب إيران اليورانيوم سرا

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، أنه ليست لديه أي معلومات تدل على قيام إيران بعمليات سرية لتخصيب اليورانيوم.

وقال غروسي ردا على سؤال بهذا الصدد خلال ندوة نظمها مركز هنري ستيفنس الأمريكي، يوم الخميس: "لا توجد لدي أي معلومات بشأن قيامهم بتلك الأعمال".

وأكد المدير العام أن وكالته تراقب كافة المنشآت التي تقوم إيران بتخصيب اليورانيوم فيها.

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وأضاف: "لدي درجة عالية من الثقة بقدرات جهازنا للتفتيش على التأكد مما يجري (في إيران)، إذا سمحوا لنا بالعمل".

ويأتي ذلك على خلفية التوقعات باستئناف قريب لمفاوضات فيينا حول العودة إلى الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني الذي تم عقده في 2015، والذي توقفت إيران عن تنفيذ بعض التزاماتها بموجبه ردا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

المصدر: تاس