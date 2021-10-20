إيران تعلن عن نية جادة للعودة إلى المفاوضات النووية

أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، أن لدى بلاده " نية جادة للعودة إلى المفاوضات النووية"، في حال التزمت جميع الأطراف بتعهداتها وفقا للاتفاق.

وقال إسلامي، خلال لقائه سفير النمسا في طهران، إن "المتهم الحقيقي يقف اليوم في موقع الادعاء"، مشددا على أن "إيران التزمت بتعهداتها النووية لمدة طويلة وكان هذا الالتزام من جانب واحد بينما الأطراف الأخرى خالفت الوعد ولم تعمل بالتزاماتها".

وأكد إسلامي أنه "على المجتمع الدولي دعوة الأطراف الأوروبية وواشنطن للعمل بالتزاماتها وفق الاتفاق"، معلنا أنه "لدى إيران نية جادة للعودة إلى المفاوضات إن عاد سائر الأطراف للعمل بالتزاماتهم".

المصدر: RT