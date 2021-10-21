بوتين حول قانون العملاء الأجانب: التمويل الخارجي يجب ترسيمه

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن قانون العملاء الأجانب ينظم الحصول على التمويل من الخارج وفقا للتشريعات الروسية، التي لا تحظر هذا التمويل.

وقال في معرض رده على سؤال بهذا الشأن: "الأمر فقط هو أن هذه الأموال التي يتم تلقيها من خلف الحواجز وعبر الأفق، يجب ترسيمها. والمجتمع الروسي يجب أن يكون على علم بمصدرها وغايتها".

ووعد بوتين بدراسة "المعايير الغامضة" في قانون العملاء الأجانب الساري في البلاد.

يذكر أن القانون المشار إليه يفرض على أي جهة وطنية أو أجنبية في روسيا تتلقى تمويلها من الخارج، التصريح بمصادر أموالها وغاياتها، وتسجيل الجهات المتلقية لدى الأجهزة الرسمية والضريبية الروسية.

المصدر: "سبوتنيك" وRT