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وسائل إعلام باكستانية: قتيلان جراء انفجار مدمر يهز مصنعا في لاهور (فيديو)

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وسائل إعلام باكستانية: قتيلان جراء انفجار مدمر يهز مصنعا في لاهور (فيديو)
AP K.M. Chaudary
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أفادت وسائل إعلام باكستانية بسقوط قتيلين على الأقل جراء انفجار عنيف دوى اليوم الخميس في مصنع للمشروبات في مدينة لاهور شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة ARY الباكستانية أن انفجار غلاية في مصنع "بينز" ألحق أضرارا شديدة بالمصنع نفسه وبالمباني المجاورة وأودى بحياة شخصين، هما موظف في الموقع ومار، بينما أصيب حارس في المصنع بحروق.

بدورها، أكدت قناة 24NewsHD أن حريقا كبيرا اندلع في المصنع نتيجة للانفجار ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام لقطات توثق لحظة الانفجار.

المصدر: وسائل إعلام باكستانية

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