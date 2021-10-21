وسائل إعلام باكستانية: قتيلان جراء انفجار مدمر يهز مصنعا في لاهور (فيديو)

أفادت وسائل إعلام باكستانية بسقوط قتيلين على الأقل جراء انفجار عنيف دوى اليوم الخميس في مصنع للمشروبات في مدينة لاهور شمال شرقي البلاد.

وذكرت وكالة ARY الباكستانية أن انفجار غلاية في مصنع "بينز" ألحق أضرارا شديدة بالمصنع نفسه وبالمباني المجاورة وأودى بحياة شخصين، هما موظف في الموقع ومار، بينما أصيب حارس في المصنع بحروق.

بدورها، أكدت قناة 24NewsHD أن حريقا كبيرا اندلع في المصنع نتيجة للانفجار ما أسفر عن تدمير المبنى بالكامل.

وتداول نشطاء ووسائل إعلام لقطات توثق لحظة الانفجار.

A huge fire broke out in the factory after the boiler exploded. The factory, situated on Multan Road, was completely destroyed.

#LahoreBlast#Lahorepic.twitter.com/WR1O1HZ2sG — Aamir Baloch (@AamirSharifPPP) October 21, 2021

المصدر: وسائل إعلام باكستانية