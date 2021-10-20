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النيجر.. مقتل 6 جنود وإصابة 3 في هجوم على موكب مسؤول رفيع

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النيجر.. مقتل 6 جنود وإصابة 3 في هجوم على موكب مسؤول رفيع
Reuters MEDIA COULIBALY
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "فرانس برس" بأن 6 جنود قتلوا وأصيب 3 آخرون بجروح في النيجر جراء هجوم على موكب مسؤول رفيع غربي البلاد.

وقال حاكم إقليم تيلابيري، تيجاني إربراهيم كاتييلا لـ "فرانس برس"، إن رئيس إدارة منطقة بانكيلاري التي يضمها الإقليم، كان في طريقه إلى المدينة الرئيسية في الإقليم عندما تعرض موكبه للهجوم.

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ولم يصب المسؤول الرفيع بأذى جراء الهجوم.

ويأتي ذلك بعد هجوم متشددين على مقر للشرطة في تيلابيري يوم الاثنين، أسفر عن مقتل 3 ضباط أمن وإصابة 7 آخرين بجروح.

يذكر أن منطقة بانكيلاري قريبة من حدود ولاية سينو في بوركينا فاسو التي تنشط فيها جماعات متشددة على صلة بـ "داعش" أو "القاعدة"، تشن هجمات داخل بوركينا فاسو وكذلك على أراضي النيجر ومالي المجاورة.

المصدر: "فرانس برس"

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