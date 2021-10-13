مقتل عشرة أشخاص في هجوم على مسجد بغرب النيجر

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية "أ ف ب" بأن عشرة أشخاص قتلوا في هجوم شنه مسلحون على مسجد في وقت سابق من هذا الأسبوع في منطقة تيلابيري بغرب النيجر.

وقال مسؤول في مدينة بانيبانغو لوكالة فرانس برس إن "الهجوم وقع الإثنين في قرية أبانكور في منطقة المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو".

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وأضاف أن "المهاجمين وصلوا على دراجات نارية خلال صلاة العشاء، والضحايا كانوا في المسجد عندما قتلوا".

وأكد أحد الأهالي في بلدة توندي ويندي المجاورة وقوع الهجوم وحصيلة القتلى.

وقال أحد أهالي أبانكور على إذاعة كالنغو المحلية إنه "إضافة إلى القتلى أصيب شخص بجروح".

ومنذ مطلع العام تصاعدت هجمات يشتبه أن مسلحين متطرفين يقفون وراءها في المنطقة المحيطة ببانيبانغو وقرى مجاورة في منطقة تيلابيري.

وكثيرا ما تشهد المنطقة المتوترة هجمات يتبناها "تنظيم داعش في الصحراء الكبرى"، و"جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم "القاعدة"، توقع قتلى في صفوف المدنيين والعسكريين.

المصدر: "أ ف ب"