اتفاقية أمنية بين طهران وأنقرة

وقعت طهران وأنقرة اتفاقية لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وذلك خلال زيارة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إلى إيران.

وذكرت وكالة "فارس للأنباء" الإيرانية أن وزير الداخلية وقع الاتفاقية مع نظيره الإيراني أحمد وحيدي الذي قال في مؤتمر صحفي في العاصمة طهران أنه بحث مع نظيره التركي القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية ومكافحة تهريب المخدرات.

وقال صويلو إن هناك عددا من فرق العمل المشتركة بين البلدين والتي تعمل على تعزيز أمن الحدود ومحاربة الجماعات الإرهابية.

وكان صويلو وصل إلى طهران اليوم على رأس وفد رفيع المستوى، يضم قائد قوات الدرك وقائد الشرطة، إلى جانب نائب الوزير للشؤون الأمنية والأمن الداخلي.

وأعلنت الداخلية الإيرانية أن صويلو سيلتقي نظيره وحيدي، وسيتم حسم وثيقة التعاون في المجالات الأمنية والأمن الداخلي بين البلدين.

المصدر: "أنباء فارس" + "وكالة الأنباء الإيرانية"