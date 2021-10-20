إغلاق قاعدة للبحرية الأمريكية في ماريلند بسبب تهديد بوقوع تفجير

أكدت إدارة قاعدة للبحرية الأمريكية في ولاية ماريلند إغلاق الموقع بسبب بلاغ عن هجوم مزعوم قد يقع فيه.

وأكدت إدارة قاعدة الإمداد للبحرية الأمريكية في بلدة بيثيسدا على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس أن جميع بواباتها مغلقة الآن أمام حركة النقل غير الضروري، والتحقيق جار في ورود تهديد بوجود قنبلة ومطلق نار في الموقع.

0905, 20OCT21: SHELTER IN PLACE: Bomb threat to BLDG 10 and active shooter threat being investigated. All Gates are closed to non-emergency traffic. — Naval Support Activity Bethesda (@nsabethesda) October 20, 2021

وأوضحت إدارة القاعدة أنها تلقت رسالة مفادها أن هناك قنبلة مزروعة قرب العمارة رقم 10 القريبة من القاعدة، مؤكدة أنها طلبت من جميع الموظفين اللجوء إلى المأوى، فيما وصل عناصر للأمن إلى الموقع.

1/2 - 0925, 20OCT21: At approximately 8:45 a.m., the installation received a phone call from an anonymous source stating there is a bomb at or near Building 10. Security personnel have responded to the scene. — Naval Support Activity Bethesda (@nsabethesda) October 20, 2021

المصدر: RT