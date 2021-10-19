كيلوغرامات من الذهب والألماس.. هدايا أسطورية لابنة شقيق وزير الخارجية التركي! (فيديو)

أثار فيديو متداول لكيلوغرامات من الذهب الألماس زعم في البداية أنها قدمت كهدايا لابنة وزير الخارجية التركي في حفل زفافها، جدلا كبيرا.

وشارك عضو حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، باريش يركاداش، فيديو الهدايا قائلا إنها قدمت لأيلول إيرم تشاووش أوغلو، الابنة الوحيدة لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، قبل حفل زفافها بيوم على نجل برلماني سابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وانتقد باريش يركاداش هذه الهدايا التي ادعى أنها قدمت لابنة الوزير، مستشهدا بحديث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قبل عدة سنوات: "إنني أملك خاتما واحدا فقط، وإذا وجدتم لدي أكثر من ذلك فلتعلموا أنني سرقت الأمة".

وأضاف يركاداش أنه يوجد لديه العديد من الفيديوهات المتعلقة بتلك الهدايا، ولكنه اكتفى بنشر مقطع واحد قائلا بسخرية: "لتعلم الأمة التركية مدى تواضع وزهد حياة أعضاء حزب العدالة والتنمية!!".

Barış Yarkadaş'tan düzeltme: Görüntüler Mevlüt Çavuşoğlu'nun yeğenine ait



Mevlüt Çavuşoğlu’nun yeğeninin düğünü öncesi mücevher geçidi! — Tele1 TV (@tele1comtr) October 18, 2021

على إثر ذلك، كذب رئيس بلدية منطقة ألانيا عن حزب الشعب الجمهوري، جوكهان سيبهيوب أوغلو، الخبر معلنا أنه سيتقدم بدعوى قضائية ضد باريش يركاداش لنشره أخبارا مضللة.

من جهتها كشفت وسائل الإعلام التركية بعد ذلك أن الفيديو المتداول والهدايا التي ظهرت فيه ليس لابنة وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، بل لابنة أخ وزير الخارجية التركي، شايدا تشاووش أوغلو.

ولاحقا، قام باريش يركاداش، بحذف الفيديو من حسابه على "تويتر" معلقا: "لقد حذفت الفيديو الذي شاركته للتو. لأن الفيديو تم تصويره قبل زفاف ابنة شقيق مولود تشاووش أوغلو وليس ابنته".

وقال يركاداش إن أفراد أسرة العروسين تواصلوا معه وعبروا عن استيائهم مما حصل، خاصة أنه حفل عائلي خاص، مشيرين إلى أن المسألة ليست مرتبطة بالوزير، وحتى أن الوزير لم يكن حاضرا في الزفاف.

وقام النائب المعارض يركاداش بالاعتذار من الأسرة، وقال إنهم تفهموا الوضع وسبب قيامه بذلك.

AZ ÖNCE PAYLAŞTIĞIM VİDEOYU SİLDİM. ÇÜNKÜ, VİDEO ÇAVUŞOĞLU’NUN KIZININ DEĞİL YEĞENİNİN DÜĞÜNÜ ÖNCESİ ÇEKİLMİŞ. AİLE ÜYELERİ ARADI, ÖZEL BİR TÖRENİN YANSITILMASINDAN VE ÇAVUŞOĞLU İLE BAĞ KURULMASINDAN RAHATSIZ OLDUKLARINI, BAKANLA GÖRÜŞMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER. KAMUOYUNA SAYGIYLA… — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 18, 2021

2- DÜĞÜN TÖRENLERİ AYNI GÜNE DENK GELDİĞİ İÇİN VİDEOLARIN SERVİS EDİLDİĞİNİ VE KARIŞTIĞINI, VİDEOLARIN AKP İÇİNDEKİ BİR GRUP TARAFINDAN YAYILDIĞINI BELİRTEN AİLE, BU ŞEKİLDE GÜNDEME GELMEKTEN RAHATSIZLIK DUYDUKLARINI BELİRTTİLER. — Barış Yarkadaş (@barisyarkadas) October 18, 2021

المصدر:"Aydinlik"