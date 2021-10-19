الولايات المتحدة.. مقتل شخص وإصابة اثنين في حادث سقوط خلال حفل موسيقي

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان إثر حادث سقوط من أماكن مرتفعة بملعب "تشيس سنتر" الذي احتضن حفلا غنائيا لفرقة Phish بمدينة سان فرانسيسكو في ولاية كاليفورنيا.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن تفاصيل الحادث غير معروفة، لكن شهادات زوار الحفل على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى أن الأشخاص المعنيين سقطوا من الأجزاء العلوية للملعب.

يذكر أن Phish هي فرقة روك أمريكية تأسست عام 1983.

المصدر: "نوفوستي"