المدعي العام في بيرو يطالب بمنع سفير الجمهورية لدى فنزويلا من مغادرة البلاد

وجه مكتب المدعي العام في بيرو طلبا إلى المحكمة بمنع السفير المعين لدى فنزويلا، ريتشارد فريدي روخاس غارسيا، من مغادرة البلاد بسبب شبهات بتورطه في غسل الأموال.

وقال مكتب المدعي العام إن "الدائرة الأولى في النيابة المتخصصة في مكافحة غسل الأموال طلبت من المحكمة منع ريتشارد روخاس غارسيا من مغادرة البلاد بسبب التحقيق الذي يجري ضده للاشتباه في غسل أموال".

وفي الأسبوع الماضي، تم تعيين روخاس سفيرا للجمهورية في كاراكاس، وبذلك عادت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل كامل بعد أن ظلت مقتصرة على الاتصالات القنصلية لمدة أربع سنوات.

يذكر أنه في أوائل أغسطس الماضي، عارض هيكتور بيجار، وزير خارجية بيرو آنذاك، العقوبات أحادية الجانب ضد فنزويلا ودعا إلى تطبيع العلاقات معها.

المصدر: "تاس"