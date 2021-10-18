منظمة إنسانية: 75 مهاجرا في قارب مطاطي يواجهون مخاطر قبالة سواحل ليبيا

قالت منظمة إنسانية إن قاربا مطاطيا يحمل على متنه 75 شخصا، يواجه مخاطر قبالة سواحل القرة بوللي، شمال غرب ليبيا.

وأطلق مشروع Alarm Phone الإنساني التابع لمنظمة "Watch The Med" غير الحكومية، نداء الاستغاثة، كونه على اتصال بالمهاجرين، وأبلغ السلطات المعنية بالأمر، مطالبا بعملية "إنقاذ فوري".

We are aware that hundreds of people are in distress off the Libyan coast right now! Fortunately, #SeaWatch3 was able to rescue some of them - thanks to the #civilfleet for rescuing lives and preventing forced returns to torture camps! https://t.co/nLWKuJ57wt — Alarm Phone (@alarm_phone) October 18, 2021

في غضون ذلك، أنقذت سفينة منظمة Sea Watch غير الحكومية الألمانية يوم أمس 120 شخصا "بعد عمليتي صد غير قانونيتين نفذهما خفر السواحل الليبي".

يذكر أن Alarm Phone تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات المعنية.

المصدر: وكالة "آكي" + RT