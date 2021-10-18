 
مباشر

أمريكا تشكر قطر على المساعدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

أخبار العالم

أمريكا تشكر قطر على المساعدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj33

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تقدر جهود قطر بخصوص أفغانستان وتثمن العلاقات عاليا بين الولايات المتحدة وقطر.

وجاء في تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه في "تويتر": "تحدثت اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حول أفغانستان. نحن نقدر بشدة دعم قطر المستمر وشراكتنا الثنائية القوية".

إقرأ المزيد
أمير قطر: ساهمنا في إقامة أكبر جسر جوي في التاريخ لإجلاء الآلاف من أفغانستان (فيديو)
أمير قطر: ساهمنا في إقامة أكبر جسر جوي في التاريخ لإجلاء الآلاف من أفغانستان (فيديو)

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن مكالمة هاتفية جمعت الوزير، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الوضع في أفغانستان. 

وذكر برايس، في بيان، أن بلينكن قدم شكره لقطر "على شراكتها القوية في قضايا الأمن الإقليمي ومساعدتها في توفير ممر آمن لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر". 

المصدر: RT

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا