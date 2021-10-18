أمريكا تشكر قطر على المساعدة في إجلاء مواطنيها من أفغانستان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تقدر جهود قطر بخصوص أفغانستان وتثمن العلاقات عاليا بين الولايات المتحدة وقطر.

وجاء في تغريدة نشرها الوزير عبر حسابه في "تويتر": "تحدثت اليوم مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري حول أفغانستان. نحن نقدر بشدة دعم قطر المستمر وشراكتنا الثنائية القوية".

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I spoke today with Qatar’s Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs @MBA_AlThani_ about Afghanistan. We are deeply appreciative of Qatar’s continued support and our strong bilateral partnership. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) October 18, 2021

من جهته أكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أن مكالمة هاتفية جمعت الوزير، أنتوني بلينكن، مع وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لبحث الوضع في أفغانستان.

وذكر برايس، في بيان، أن بلينكن قدم شكره لقطر "على شراكتها القوية في قضايا الأمن الإقليمي ومساعدتها في توفير ممر آمن لمواطني الولايات المتحدة والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان المعرضين للخطر".

المصدر: RT