أردوغان يصل أنغولا في مستهل جولة إفريقية

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأحد، إلى عاصمة أنغولا، لواندا، في مستهل جولة إفريقية تشمل 3 دول.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى أنغولا، وزراء، الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار، والتجارة محمد موش، والطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون.

وإضافة إلى أنغولا، ستشمل جولة أردوغان الإفريقية كلا من توغو ونيجيريا في الفترة بين 17 و20 أكتوبر الجاري.

المصدر: "الأناضول"