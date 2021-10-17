 
مباشر
عاجل
توقف مباراة نيوكاسل وتوتنهام بسبب حالة طبية طارئة

بيل كلينتون يغادر المستشفى (فيديو)

أخبار العالم

بيل كلينتون يغادر المستشفى (فيديو)
Reuters CRH
الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون رفقة زوجته هيلاري
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rj0g

غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المستشفى، اليوم الأحد، بعد أن دخله الأسبوع الماضي بسبب التهاب في المسالك البولية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة كلينتون مستشفى بجنوب كاليفورنيا برفقة زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وعولج كلينتون في وحدة العناية المركزة بمركز "إيرفين" الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا.

المصدر: "رويترز"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا