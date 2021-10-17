بيل كلينتون يغادر المستشفى (فيديو)

غادر الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون المستشفى، اليوم الأحد، بعد أن دخله الأسبوع الماضي بسبب التهاب في المسالك البولية.

وأظهر مقطع فيديو لحظة مغادرة كلينتون مستشفى بجنوب كاليفورنيا برفقة زوجته، وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وعولج كلينتون في وحدة العناية المركزة بمركز "إيرفين" الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا.

Breaking News: Former President Bill Clinton is out of the hospital and headed back to New York City. pic.twitter.com/Aj5iIk227G — Reliable Sources (@ReliableSources) October 17, 2021

المصدر: "رويترز"