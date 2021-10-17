الجيش الإسرائيلي يستغني عن دبابة "ميركافا-2"
Globallookpress /dpa/ Ilia Yefimovich
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بعد حوال 40 عاما من الخدمة النظامية والاحتياطية، استغنى الجيش الإسرائيلي عن الدبابة "ميركافا-2"
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار اليوم الأحد أن الاستغناء عن هذا النوع من الدبابات تم مؤخرا، ضمن إطار حفل حضره ضباط سابقون وحاليون في القوات المدرعة.
وجرى إنتاج "ميركافا 2" خلال فترة ما بين 1983 و1989، وتم تطويرها نظرا لتجربة حرب لبنان 1982.
وتجاوزت هذه الدبابة التي يصل وزنها 60 طنا النسخة الأصلية من "ميركافا" من حيث متانة الدرع والقدرة على التحرك في المناطق الوعرة.
وتلت "ميركافا 2" النسختان الثالثة (1990) والرابعة (2004) من هذه الدبابة.
المصدر: "يديعوت أحرونوت" + RT
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