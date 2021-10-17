إيران توضح الأنباء حول استئناف المباحثات النووية الأسبوع القادم

قدمت الخارجية الإيرانية توضيحا على تصريحات عدد من النواب في مجلس الشورى (البرلمان) عن استئناف المباحثات مع القوى الكبرى بشأن برنامج طهران النووي الأسبوع القادم.

وفي وقت سابق من اليوم، قال النائب البرلماني، أحمد علي رضا بيكي، في حديث لوكالة "فارس" شبه الرسمية، أن وزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان أبلغ المشرعين، خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الشورى، بأن المباحثات بين طهران ومجموعة 4+1 (أي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا) ستستأنف الخميس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل.

بدوره، أشار النائب الآخر، بهروز محبي نجم آبادي، على حسابه في "تويتر" بعد جلسة اليوم إلى أن المباحثات النووية ستستأنف الأسبوع القادم.

به اذعان وزیر امور خارجه کشورمان، قانون اقدام راهبردی لغو تحریمها مورد توجه خاص کشورهای موثر جهان قرار گرفته است.

همه پیامی روشن و جدی را دریافت کرده اند. دولت با این ابزار قدرتمند مذاکرات را هفته جاری آغاز خواهد کرد.#مجلس_قوی#دولت_مردمی — بهروز محبّی نجم آبادی (@drbehrozmohebbi) October 17, 2021

غير أن المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زاده، أوضح، تعقيبا على هذه التصريحات، أن الحديث يدور عن زيارة نائب وزير الخارجية، علي باقري كني، إلى بروكسل، وأن هذه الزيارة تأتي فقط لاستكمال المشاورات التي انطلقت مؤخرا مع مفاوض الاتحاد الأوروبي المكلف بملف طهران النووي، الإسباني انريكي مورا، وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارة هذا المسؤول إلى طهران الخميس الماضي.

وانطلقت المباحثات بشأن إمكانية استئناف الاتفاق النووي وعودة الولايات المتحدة إليه في فيينا في أبريل الماضي، وتم تعليقها في يونيو بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران.

المصدر: RT + "فارس"