"طالبان" وأوزبكستان ينوبان تشكيل مجموعات عمل مشتركة لبحث مجالات التعاون وغيرها من القضايا

أعلنت حركة"طالبان" الأفغانية أنها بحثت مع مسؤولين في أوزبكستان تأسيس مجموعات عمل مشتركة لمناقشة العديد من المجالات واتخاذ الخطوات الضرورية ووضع"خارطة طريق" في مدة أقصاها 10 أيام.

وأصدرت حركة طالبان بيانا عقب اجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء المؤقت لأفغانستان، عبد السلام حنفي، مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ساردور أومورزاكوف، ذكرت فيه أنه تقرر تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين الجانبين في العديد من المجالات، وستناقش مجموعات العمل هذه القضايا الحالية وتقديم توصيات للخطوات التالية".

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وقال نائب وزير الإعلام والثقافة الأفغاني، ذبيح الله مجاهد، إن حكومة أوزبكستان وممثلي حركة طالبان قد شكلوا مجموعات عمل لحل وبحث القضايا المتعلقة بالمصالح المشتركة.

كما أكد على أن ممثلي مجلس الوزراء الأفغاني المؤقت وحكومة أوزبكستان "سيعدون خارطة طريق لتنمية العلاقات الثنائية في غضون 10 أيام ويقدمونها لقادة بلدانهم".

كما ناقش الجانبان خلال المحادثات قضايا زيادة التفاعل في مجالات مثل التجارة والطاقة والسكك الحديدية والرعاية الصحية.

د اسلامي امارت لوړرتبه پلاوی له ازبکستان هیواد څخه بیرته کابل ته راوګرځېدhttps://t.co/XJzKJ7WFhvpic.twitter.com/oiAMt5eIO4 — Zabihullah (..ذبـــــیح الله م ) (@Zabehulah_M33) October 16, 2021

وكان الناطق باسم الخارجية الأوزبكستانية، يوسف كابولجانوف، قد أفاد أمس الجمعة بوصول وفد أفغاني برئاسة نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة عبد السلام حنفي إلى مدينة ترمذ لإجراء مفاوضات مع وفد أوزبكي.

وجاء في بيان صدر عن كابولجانوف، يوم السبت: "في إطار تنفيذ الاتفاقية التي تم التوصل إليها أثناء زيارة وزير الخارجية الأوزبكستاني، عبد العزيز كاميلوف، إلى أفغانستان في 7 أكتوبر الجاري، وصل اليوم السبت إلى مدينة ترمذ وفد أفغاني برئاسة القائم بأعمال نائب رئيس الحكومة الأفغانية المؤقتة، عبد السلام حنفي. ويترأس الوفد الأوزبكي في المفاوضات نائب رئيس الوزراء وزير الاستثمارات والتجارية الخارجية لجمهورية أوزبكستان ساردور أومورزاكوف".

المصدر: تاس