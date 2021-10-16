 
مباشر

زيارة الوداع.. ميركل في اسطنبول للقاء أردوغان (صور)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/riqw

وصلت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل اليوم السبت إلى قصر هوبر مدينة اسطنبول التركية للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، في زيارة وداع.

إقرأ المزيد
ميركل تصل إلى إسرائيل
ميركل تصل إلى إسرائيل

وذكر مراسل الأناضول، أن أردوغان وميركل استقلا سيارة غولف وتوجها إلى الجانب المطل على البحر من القصر. وأضاف أنهما وقفا بجانب علمي تركيا وألمانيا ثم ألقيا التحية على الصحفيين المنتظرين في المكان، ثم انتقلا إلى القصر لعقد لقاء ثنائي.

وفي وقت سابق، جاء في بيان لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية إن الجانبين سوف يبحثان العلاقات الثنائية والخطوات الضرورية من أجل تطوير التعاون بين البلدين.

وأضاف البيان أن أردوغان وميركل سوف يتناولان في اجتماعهما، العلاقات التركية الأوروبية، والتطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في ليبيا وسورية وأفغانستان.

زيارة الوداع.. ميركل في اسطنبول للقاء أردوغان (صور)
Reuters
زيارة الوداع.. ميركل في اسطنبول للقاء أردوغان (صور)
Reuters
زيارة الوداع.. ميركل في اسطنبول للقاء أردوغان (صور)
Reuters

المصدر: الأناضول

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا