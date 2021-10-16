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كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه

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كندا.. مزاعم بوجود مستويات عالية جدا من الزيوت في المياه
Reuters
يصطف سكان إيكالويت للحصول على المياه المعبأة بعد التأكد من تلوث إمدادات المياه للمدينة
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قالت مدينة إيكالويت الواقعة في شمال كندا إن نتائج الفحوص بالمختبرات أكدت تلوث إمدادات المياه بأنواع من الزيوت.

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وأوضحت إيمي الجرسما، كبيرة المسؤولين الإداريين في إيكالويت، أن تحليل عينات من أحد خزانات المياه بالمدينة وجد "مستويات عالية للغاية من مكونات الوقود المختلفة" وأن من المرجح أن يكون هذا الوقود السولار أو الكيروسين.

وتحدث سكان إيكالويت، عاصمة إقليم نونافوت الواقع في أقصى شمال كندا، عن روائح زيوت في المياه خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن لم يُعرف مصدر ذلك.

وأعلنت المدينة حالة الطوارئ مساء الثلاثاء، وطالبت السكان بالتوقف عن استخدام مياه المدينة للشرب والطهي. وقالت المدينة إن المياه لن تكون آمنة حتى بعد الغليان.

ويشتبه المسؤولون بأن الزيوت دخلت خزانات المياه من التربة أو من المياه الجوفية، وتقوم سلطات المدينة حاليا بإفراغ المياه من الخزانات لإجراء مزيد من الاختبارات.

المصدر: رويترز

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